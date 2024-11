Leandra Leal mostra seu bebê em linda festa com o pai Leandra Leal mostra seu bebê em linda festa com o pai Bebê Mamãe|Do R7 09/11/2024 - 15h09 (Atualizado em 09/11/2024 - 15h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leandra Leal e seu bebê em festa

A atriz Leandra Leal compartilhou um raro registro de seu bebê com o pai, o cineasta e jornalista Guilherme Burgos. A artista se tornou mãe de um menino, chamado Damião, no 6 de agosto desse ano. O anúncio do nascimento, no entanto, só feito no dia 16 do mesmo mês. O bebê é o primeiro fruto da união do casal, juntos desde 2019, e o primogênito de Guilherme e o primeiro filho homem de Leandra. No entanto, o bebê é o caçulinha da atriz.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Grávida, filha de Leandro revela o nome da sua bebê

Chay Suede reage a gravidez de sua ex Manu Gavassi! Veja:

Carla Perez revela foto com o sobrinho que partiu aos 5 anos e fala