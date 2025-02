Leandra Leal posa com filha e exibe seu bebê com Regina Casé Leandra Leal encanta ao posar com sua filha e mostrar seu bebê com Regina Casé. Bebê Mamãe|Do R7 06/02/2025 - 12h27 (Atualizado em 06/02/2025 - 12h27 ) twitter

Leandra Leal posa com sua primogênita e exibe seu bebê com Regina Casé e surpreende

A atriz Leandra Leal deixou seus fãs encantados ao surgir com sua filha e exibir seu bebê com a atriz Regina Casé. A famosa é mãe orgulhosa de duas crianças – uma menina e um menino. Em janeiro passado, a atriz aproveitou alguns dias de folga, a artista embarcou com os herdeiros e o marido para Salvador, na Bahia.

Para saber mais sobre essa linda família e os momentos especiais que compartilharam, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

