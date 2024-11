Leandro do KLB mostra suas gêmeas em resort luxuoso Leandro do KLB mostra suas gêmeas em resort luxuoso Bebê Mamãe|Do R7 29/10/2024 - 21h29 (Atualizado em 29/10/2024 - 21h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leandro do KLB e suas gêmeas em resort luxuoso

Reprodução Instagram O músico Leandro do KLB e sua esposa, a ex modelo e Miss Brasil 2007 Natália Guimarães desfrutaram de dias especiais em um luxuoso resort. O casal está junto desde 2008. Após 14 anos de relacionamento, Leandro e Natália celebraram a união com uma festa dos sonhos, realizada em maior de 2023. O evento contou com a presença das duas herdeiras do casal, as gêmeas Kiara e Maya, de 11 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Marido de Eliana surge com filha no aeroporto e decisão é revelada

Paulinho Vilhena mostra sua bebê com Fepa, em viagem na Bahia

Nicolas Prattes anuncia nascimento, posa com Zoe e explica