Leniel Borel comemora os 4 meses da filha Valentina

Pai de Henry Borel celebrou os quatro meses de sua filha

O pai do menino Henry Borel, Leniel Borel, celebrou os quatro meses de sua filha. A bebê se chama Valentina e é fruto do casamento de Leniel com a médica Larysse Ribeiro. A pequena Valentina veio ao mundo três anos após a partida de Henry.

