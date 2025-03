Leonardo agradece a babá após alta do neto e comove! Veja: Leonardo e Poliana agradeceram a babá de José e se declararam. Bebê Mamãe|Do R7 06/03/2025 - 14h07 (Atualizado em 06/03/2025 - 14h07 ) twitter

Leonardo e Poliana agradeceram a babá de seu neto

O cantor Leonardo e a sua esposa, a influenciadora Poliana Rocha, fizeram questão de compartilharem em suas redes sociais um agradecimento para Vilmeci Passarinho, a babá de seu neto José Leonardo, cinco meses. O agradecimento aconteceu após a alta do bebê do hospital. O sertanejo e sua esposa comoveram ao falarem da dedicação da babá ao pequeno neste período e também mostraram ela na UTI com o bebê.

