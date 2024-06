Leonardo surpreende netos de Zé Felipe com quarto incrível em sua mansão Os filhos do cantor Zé Felipe e da influenciadora Virgínia Fonseca foram presenteados com um novo quarto na mansão do cantor Leonardo...

Leonardo fez lindo quarto para os filhos de Zé Felipe

Os filhos do cantor Zé Felipe e da influenciadora Virgínia Fonseca foram presenteados com um novo quarto na mansão do cantor Leonardo e sua esposa Poliana Rocha. As filhas de Virgínia e Zé, as meninas Maria Alice, três anos, e Maria Flor, um ano, já tinham um quarto na mansão do vovô famoso.

