Lexa exibe foto no dia que seria 1º mês da filha e desabafa

Lexa exibiu fotos no dia que a filha completaria um mês

A cantora Lexa revelou fotos no dia em que sua filha com o noivo Ricardo Vianna, a pequena Sofia, completaria o seu primeiro mês. Infelizmente, a bebê nasceu muito prematura e não resistiu. Ela partiu apenas três dias depois do seu nascimento.

