Lexa faz o enxoval da bebê nos EUA e mostra

Lexa faz o enxoval da bebê nos EUA

A cantora Lexa e seu noivo, o ator Ricardo Vianna, já estão preparando todos os mínimos detalhes para a chegada da primeira filha do casal. O casal, junto desde outubro de 2023, anunciou no dia 31 de outubro deste ano que serão papais de primeira viagem. Na ocasião, a artista disse emocionada: “Tô grávida! O meu maior sonho está dentro de mim. A maior benção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado. Filho(a) mamãe pediu muito pra Deus que você viesse, e hoje, mamãe só louva à Deus pela sua vida! Você já chegou transformando tudo e me enchendo de amor… e QUE AMOR! É um amor inexplicável, é divino e fonte de renovação”.

