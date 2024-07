Lore e Léo Santana surpreendem ao mostrar filha vestida de Maria Bonita

Bebê Mamãe |Do R7

Lore Improta e Léo Santana mostram a filha fantasiada de Maria Bonita e surpreendem

A filha do cantor Léo Santana e da dançarina Lorena Improta surgiu fantasiada para um arraial e encantou. Isto porque a menina deixou a roupa de caipirinha de lado e apareceu com um look pra lá de especial. O casal é pai orgulhoso de uma garotinha de dois anos. A pequena se chama Liz. Por enquanto, ela é a primogênita e única herdeira deles.

