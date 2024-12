Lore exibe reencontro com filha com Léo Santana após viagem Lore exibe reencontro com filha com Léo Santana após viagem Bebê Mamãe|Do R7 02/12/2024 - 23h47 (Atualizado em 02/12/2024 - 23h47 ) twitter

Lore e Léo Santana com a filha Liz

A dançarina Lorena Improta emocionou os fãs ao reencontrar sua filha com cantor Léo Santana após retorno de viagem. Os dois são pais orgulhosos da pequena Liz, de três aninhos de vida. A garotinha, por enquanto é a única herdeira do casal. No entanto, tanto Léo, quanto Lore já revelaram o desejo de promover a pequena a irmã mais velha em breve. Inclusive, eles até escolheram o nome da criança, se o próximo bebê for um menino, será Lorenzo.

