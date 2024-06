Lorena Improta compartilha momento especial de sua gravidez

Bebê Mamãe |Do R7

Lorena Improta se recordou da gravidez de Liz

A dançarina Lorena Improta encantou ao exibir uma barriguinha de grávida. Ela é casada com o cantor Léo Santana e juntos são os pais orgulhosos da pequena Liz de dois anos e meio. Lore exibiu uma foto em que apareceu mostrando uma gravidez provavelmente no que seria o final do segundo trimestre.

