Lorena Improta posa com a filha em férias na Bahia Lorena Improta encanta ao surgir com sua filha em piscina gigante em féria na Bahia. Bebê Mamãe|Do R7 02/02/2025 - 18h06 (Atualizado em 02/02/2025 - 18h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lorena Improta posa com sua filha com Léo Santana de férias na Bahia e surpreende

A dançarina Lorena Improta encantou seus fãs ao publicar os melhores momentos das férias com sua filha em resort de luxo na Bahia. A artista é casada com o cantor Léo Santana. Os dois são pais orgulhosos da pequena Liz, de três aninhos de vida. A garotinha, por enquanto é a única herdeira do casal. No entanto, tanto Léo, quanto Lore já revelaram o desejo de promover a pequena a irmã mais velha em breve. Inclusive, eles até escolheram o nome da criança, se o próximo bebê for um menino, será Lorenzo.

Para mais detalhes sobre essa encantadora viagem e as aventuras de Lorena e Liz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Isis Valverde posa com filho e enteado na casa em São Paulo

Jade Magalhães revela a transformação da sua bebê com Luan

Angélica surge com Huck e filhos em viagem a Costa Rica