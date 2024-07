Lorena Improta revela detalhes da relação da filha com a babá A dançarina Lorena Improta mostrou sua filha com a babá e surpreendeu ao falar da relação entre elas. A famosa é mãe de uma menina...

Lorena Improta mostra a filha com a babá e dá recado

A dançarina Lorena Improta mostrou sua filha com a babá e surpreendeu ao falar da relação entre elas. A famosa é mãe de uma menina. Por enquanto, Liz é sua única herdeira. A garotinha está com dois anos e idade e nasceu do relacionamento com o cantor Léo Santana com quem ela é casada.

