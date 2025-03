Luan Santana posa com a filha no seu aniversário e Jade fala Luan Santana apareceu com a filha no seu aniversário e Jade Magalhães se declarou. Bebê Mamãe|Do R7 13/03/2025 - 09h46 (Atualizado em 13/03/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luan Santana posou com a sua filha no seu aniversário

O cantor Luan Santana surgiu junto com a filha Serena, dois meses, no seu aniversário e ganhou uma linda declaração de sua esposa, a influenciadora Jade Magalhães. No aniversário de 34 anos de Luan, Jade revelou um raríssimo momento em que o cantor apareceu tocando violão para a sua bebê.

Não perca a oportunidade de conferir todos os detalhes dessa linda declaração e os momentos especiais da família! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Isis Valverde posa com marido e filhos e Wanessa tem atitude

Bebê de Arthur Aguiar surge comendo pão pela 1ª vez

Meghan Markle revela os dois filhos cozinhando em mansão