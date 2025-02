Luan Santana revela a sua bebê usando brincos pela 1ª vez Luan Santana revelou sua bebê de brincos e encantou. Bebê Mamãe|Do R7 11/02/2025 - 20h46 (Atualizado em 11/02/2025 - 20h46 ) twitter

Luan Santana exibiu sua filha com brincos

O cantor Luan Santana revelou a sua bebê Serena, um mês, usando brincos pela primeira vez. A pequena Serena é fruto do casamento do cantor com a influenciadora Jade Magalhães. E o casal tem sido muito discreto em relação a sua filha, mostrando pouquíssimas fotos dela. Mas agora, Jade decidiu mostrar como a bebê Serena ficou de brincos.

