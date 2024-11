Luana Piovani brinca ao apresentar a “namorada” e posa com filho Luana Piovani brinca ao apresentar a “namorada” e posa com filho Bebê Mamãe|Do R7 18/11/2024 - 18h30 (Atualizado em 18/11/2024 - 18h30 ) twitter

Luana Piovani com sua “namorada” e junto com o filho Dom

A atriz Luana Piovani revelou o reencontro com o seu filho Dom, 12 anos, que está morando no Rio de Janeiro com o pai, o surfista Pedro Scooby. Luana vive em Portugal com seus outros dois filhos, os gêmeos Bem e Liz, nove anos, mas agora ela está na cidade carioca para passar alguns dias com o primogênito. E a atriz também surpreendeu ao apresentar a sua “namorada” e explicou esta história.

