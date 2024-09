Luana Piovani compartilha momentos especiais com os filhos em Noronha Luana Piovani posa com os filhos e faz declaração sobre primogênito. Bebê Mamãe|Do R7 11/09/2024 - 21h22 (Atualizado em 11/09/2024 - 21h22 ) ‌



Luana Piovani posa com os filhos e fala da distância do primogênito

A atriz Luana Piovani pousou sorridente em um passeio com seus três filhos em um local paradisíaco. A artista que mora, já há alguns anos, em Portugal, mas passou alguns dias no Brasil, desfrutando as belíssimas praias no arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco.

