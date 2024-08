Luana Piovani e seus filhos brilham em show no RJ! Reprodução Instagram Os filhos da atriz Luana Piovani e do surfista Pedro Scooby surgiram prestigiando e tietando o astro em show... Bebê Mamãe|Do R7 02/08/2024 - 15h53 (Atualizado em 02/08/2024 - 15h53 ) ‌



Scooby mostra os filhos em show e Luana Piovani manda recado

Os filhos da atriz Luana Piovani e do surfista Pedro Scooby surgiram prestigiando e tietando o astro em show de rap. O primogênito Dom, 12 anos, e o casal de gêmeos Bem e Liz, de oito anos, estão passando uma temporada no Rio de Janeiro, com o pai e a madrasta, a modelo Cintia Dicker, além da meia irmãzinha Aurora, de um ano.

