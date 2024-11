Luana Piovani mostra os filhos e dá recado pro ex: ‘não é presente’ Luana Piovani mostra os filhos e dá recado pro ex: ‘não é presente’ Bebê Mamãe|Do R7 13/10/2024 - 17h09 (Atualizado em 13/10/2024 - 17h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luana Piovani e filhos

A atriz Luana Piovani mostrou um passeio com os gêmeos, em Portugal. Ela e seus filhos mais novos vivem no país lusitano, há alguns anos. A mudança ocorreu quando ela ainda era casada com o surfista Pedro Scooby. Na época, o atleta preferiu ir morar no local para facilitar seus treinos em ondas gigantes – modalidade na qual complete.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Eliezer e Viih Tube mostram o quartinho do bebê pronto pela 1ª vez

Claudia Raia diz se está grávida aos 57 anos e exibe seu bebê

Nasce a filha de Iza e Yuri Lima! Veja a 1ª foto da bebê: