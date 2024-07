Lucas Lima emociona ao posar com seu filho Theo ao pôr do sol O músico Lucas Lima posou junto com seu filho com a cantora Sandy, o menino Theo de 10 anos. Lucas revelou duas lindas fotos com...

Lucas Lima surgiu junto com seu filho com Sandy

O músico Lucas Lima posou junto com seu filho com a cantora Sandy, o menino Theo de 10 anos. Lucas revelou duas lindas fotos com seu filho em que eles aparecem diante do pôr do sol. Ao mostrar as fotos, Lucas se declarou para o menino Theo.

