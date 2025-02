Lucas Lima posa com filho e Gabi fala da relação pela 1ª vez Lucas Lima surfou com o seu filho e Gabi Martins falou sobre o relacionamento deles. Bebê Mamãe|Do R7 11/02/2025 - 17h46 (Atualizado em 11/02/2025 - 17h46 ) twitter

Lucas Lima apareceu com o filho e Gabi Martins falou sobre o relacionamento

O músico Lucas Lima revelou que surfou junto com o seu filho com a cantora Sandy no Guarujá, litoral paulista. A cantora e o músico são pais do menino Theo, dez anos, com quem têm a guarda compartilhada desde a separação. E a cantora Gabi Martins surpreendeu ao falar pela primeira vez sobre seu relacionamento com Lucas após eles terem sido vistos juntos em um quarto de hotel.

