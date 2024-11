Lucas, ex-marido de Sandy, mostra filho surfando e diz se está namorando Músico tem praticado o esporte com Theo em muitas ocasiões Bebê Mamãe|Do R7 24/10/2024 - 13h30 (Atualizado em 25/10/2024 - 13h28 ) twitter

Lucas Lima e Sandy surfando

O músico Lucas Lima mostrou seu filho com a cantora Sandy surfando em Ubatuba, São Paulo, com ele. Lucas começou a praticar este novo esporte e tem mostrado como está sendo a experiência. O menino Theo tem lhe acompanhado no surfe em algumas ocasiões. E o músico também tem tido outra companhia e respondeu se ela é sua namorada ou não.

