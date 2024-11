Lucas mostra o filho com Sandy e diz se está namorando colega Lucas mostra o filho com Sandy e diz se está namorando colega Bebê Mamãe|Do R7 23/11/2024 - 13h09 (Atualizado em 23/11/2024 - 13h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lucas Lima e seu filho Theo

O músico Lucas Lima mostrou um momento com seu filho com a cantora Sandy, o menino Theo de 10 anos, na sala de televisão da sua casa em Campinas no interior de São Paulo. E Lucas também respondeu se está namorando ou não a sua colega de trabalho, a produtora Júlia Martins.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filha gêmea de Daniel Cady e Ivete posa assistindo jogo de futebol

Sthefany Brito revela decisão após separar de Alexandre Pato

Yudi Tamashiro anuncia que será pai! E esposa exibe a gestação: