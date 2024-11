Lucas posa com filho com Sandy e esposa de Xororó fala dele Lucas posa com filho com Sandy e esposa de Xororó fala dele Bebê Mamãe|Do R7 13/10/2024 - 10h08 (Atualizado em 13/10/2024 - 10h08 ) twitter

Lucas Lima com seu filho com Sandy

Reprodução Instagram A esposa do cantor Xororó e mãe da cantora Sandy e do músico Junior Lima, Noely Lima, falou sobre o seu ex-genro, o músico Lucas Lima. Lucas surgiu jogando futebol com o seu filho com Sandy, o menino Theo de dez anos. Lucas e a cantora se separaram no ano passado após 15 anos de casamento.

