Luciano Huck e Angélica posam em safari com filhos no Sri Lanka Angélica e Luciano Huck surgem com seus filhos em safari no Sri Lanka e impressionam Bebê Mamãe|Do R7 06/12/2024 - 12h11 (Atualizado em 06/12/2024 - 12h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Angélica e Luciano Huck posam com seus filhos em safari e encantam

A apresentadora Angélica encantou ao mostrar um safari que fez com seus filhos com Luciano Huck. O casal é pai orgulhoso de três herdeiros. Seu primogênito se chama Joaquim e está com 19 anos. O filho do meio, Benício tem 16 anos, enquanto e única menina da família, Eva tem 12 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa linda família!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Jeniffer Castro, mulher do avião, fala pela 1ª vez e diz o que houve

Rafaella Justus posa com a sua personal trainer e surpreende

Kate Middleton faz rara aparição e toma decisão difícil sobre filho