Luciano Huck mostra a caçula andando a cavalo na fazenda Angélica e Luciano Huck mostram a filha andando a cavalo! Bebê Mamãe|Do R7 07/04/2025 - 00h25 (Atualizado em 07/04/2025 - 00h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Angélica e Luciano Huck mostram a filha andando a cavalo

A filha do apresentador Luciano Huck surpreendeu ao surgir fazendo uma nova atividade. O famoso é pai de três herdeiros. O trio é fruto de seu relacionamento de longa data com a apresentadora, atriz e cantora Angélica com quem ele é casado. Recentemente, os famosos celebraram duas décadas da união.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a família!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Esposa de Joaquim Lopes exibe as gêmeas e revela mudança

Ticiane Pinheiro surge com Rafa e conta por que a fez chorar

Nadja Haddad mostra reencontro com seu bebê, após cirurgias