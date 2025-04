Lucy Ramos mostra a recém-nascida com fantasia de coelhinha Lucy Ramos mostra a filha com linda fantasia para Páscoa! Bebê Mamãe|Do R7 20/04/2025 - 17h25 (Atualizado em 20/04/2025 - 17h25 ) twitter

Lucy Ramos mostra a filha com linda fantasia para Páscoa

A atriz Lucy Ramos encantou ao mostrar sua recém-nascida vestida de coelhinha. Ela é mãe de uma garotinha que tem poucos dias de vida. A neném, de 17 dias, nasceu de seu relacionamento de longa data com o também ator Thiago Luciano com quem ela é casada. Ela é a primeira filha do casal que está junto há quase 20 anos.

