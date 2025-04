Lucy Ramos mostra sua bebê e revela com quem ela se parece Lucy Ramos mostra sua recém-nascida em casa e diz com quem ela se parece! Bebê Mamãe|Do R7 15/04/2025 - 17h30 (Atualizado em 15/04/2025 - 17h30 ) twitter

Lucy Ramos mostra sua recém-nascida em casa e diz com quem ela se parece

A atriz Lucy Ramos encantou ao mostrar sua recém-nascida em casa pela 1ª vez. Ela é mãe de uma garotinha que nasceu de seu relacionamento com o também ator Thiago Luciano com quem ela é casada. A herdeira chega após 18 anos de união do casal. A neném se chama Kyara e está com apenas sete dias de vida. O diferente nome escolhido pelos papais para a pequena significa “princesa” ou “líder”.

