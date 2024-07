Luxo e Família: Bárbara Evans em Passeio de Barco com os Gêmeos Reprodução Instagram A influenciadora digital Bárbara Evans impressionou ao mostrar um lindo passeio com seus filhos gêmeos e as babás... Bebê Mamãe|Do R7 29/07/2024 - 23h33 (Atualizado em 29/07/2024 - 23h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Bárbara Evans exibe seus filhos gêmeos com as babás em passeio de barco e luxo

A influenciadora digital Bárbara Evans impressionou ao mostrar um lindo passeio com seus filhos gêmeos e as babás em um barco luxuoso. A famosa é mãe de três filhos, incluindo os gêmeos Antônio e Álvaro, que estão com sete meses.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Bárbara Evans exibe os gêmeos com as babás em barco luxuoso

• Ana Hickmann posa com o filho e faz anúncio com Edu: “vem aí”

• Filha de Léo Santana surge em encontro com fãs: “gratidão”