Lyandra, filha de Leandro, exibe nova gestação ao lado da mãe Lyandra, filha de Leandro, exibe nova gestação ao lado da mãe Bebê Mamãe|Do R7 19/11/2024 - 17h29 (Atualizado em 19/11/2024 - 17h29 ) twitter

Lyandra e sua mãe Andréa

A dermatologista Lyandra Costa, filha do sertanejo Leandro, posou com a mãe e exibiu sua nova gravidez. Ela é a única filha mulher do artista que partiu em 1998, em decorrência de uma séria d0enç4. No total, o famoso foi pai de quatro herdeiros. Os mais novos, no entanto, não tiveram muita convivência com o músico que os deixou no auge de sua carreira artística.

