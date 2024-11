Madrasta exibe o filho de Marília e Murilo Huff e se declara para ele Madrasta exibe o filho de Marília e Murilo Huff e se declara para ele Bebê Mamãe|Do R7 22/11/2024 - 18h49 (Atualizado em 22/11/2024 - 18h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Madrasta exibe o filho de Marília e Murilo Huff

O filho do cantor Murilo Huff e da cantora Marília Mendonça, o menino Léo, quatro anos, encantou em uma nova foto feita por sua madrasta. A namorada de Murilo, a influenciadora Gabriela Versiani, mostrou uma foto encantadora do pequeno Léo e se declarou para ele. Gabriela namora Murilo há pouco mais de um ano e é bem discreta sobre seu relacionamento com o filho dele com Marília.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filha mais velha de Viih Tube posa com recém-nascido nos braços

Fabiana Justus exibe as gêmeas em aula com filha de Tici e Tralli

Iza mostra sua bebê de 1 mês em foto raríssima e exibe seu rosto