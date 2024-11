Madrasta mostra o filho de Marília Mendonça com o seu presente Madrasta mostra o filho de Marília Mendonça com o seu presente Bebê Mamãe|Do R7 30/10/2024 - 00h28 (Atualizado em 30/10/2024 - 00h28 ) twitter

A madrasta do filho da cantora Marília Mendonça, a influenciadora Gabriela Versiani, revelou um momento fofo junto com o menino Léo, quatro anos. Gabriela namora o cantor Murilo Huff, pai do menino Léo e ex-namorado de Marília.

