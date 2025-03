Mãe de Edson Davi revela provas e quem acha que levou ele Mãe de Edson Davi fez desabafo depois do desaparecimento do filho. Bebê Mamãe|Do R7 13/03/2025 - 19h45 (Atualizado em 13/03/2025 - 19h45 ) twitter

Mãe de Edson Davi falou após seu filho desaparecer

A mãe do menino Edson Davi, Marize Araújo, desabafou sobre o desaparecimento de seu filho. Já se completou um ano do sumiço do menino. Além disso, há poucas semanas, ocorreu o que seria o aniversário de oito anos dele. Diante de datas tão significativas, Marize fez desabafos e falou sobre as provas que tem.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes desse caso intrigante!

