Mãe de suposta filha de Neymar rebate Bruna Biancardi após DNA Bebê Mamãe|Do R7 17/11/2024 - 21h28

Gabriella Gaspar criticando Bruna Biancardi e Neymar

A mãe da suposta filha do jogador Neymar Jr, a ex-modelo húngara Gabriella Gaspar, criticou a influenciadora Bruna Biancardi. Bruna é a atual namorada do jogador e juntos eles são pais da pequena Mavie, um ano. A filha de Gabriella está no processo do teste de DNA com o jogador. E Gabriella decidiu fazer uma série de críticas a Bruna.

A filha de Gabriella está no processo do teste de DNA com o jogador. E Gabriella decidiu fazer uma série de críticas a Bruna.

