Mãe de Zé Felipe mostra o neto bebê e dá indireta: "não sou boba"
Bebê Mamãe|Do R7 15/10/2024 - 17h29

Poliana Rocha e neto

A mãe do cantor Zé Felipe, a jornalista e influenciadora Poliana Rocha, posou com o neto caçula e fez um desabafo. A influencer é casada com o sertanejo Leonardo, antiga dupla de Leandro. Da união eles foram pais apenas do artista, embora o famoso tenha outros herdeiros de outros relacionamentos.

