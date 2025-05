Mãe desabafa após decisão sobre pai que jogou filho da ponte Entenda a nova decisão sobre o pai Tiago Felber que acaba de surgir. Bebê Mamãe|Do R7 06/05/2025 - 14h46 (Atualizado em 06/05/2025 - 14h46 ) twitter

Veio nova decisão sobre o pai Tiago Felber Bebê Mamãe

Uma nova decisão sobre o pai Tiago Ricardo Felber, 40 anos, que jogou o seu próprio filho da ponte, veio à tona. Tiago jogou o filho, Théo Ricardo Ferreira Felber, de apenas cinco anos, da ponte do Rio Vacacaí na cidade de São Gabriel, Rio Grande do Sul, no dia 25 de março. O menino não resistiu a queda. Além da nova decisão, a mãe do menino Théo, Abigail Luisa Ferreira Felber, desabafou.

Para saber mais sobre essa trágica história e o desabafo da mãe, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

