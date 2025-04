Mãe desabafa no aniversário de 23 anos de Isabella Nardoni Mãe de Isabella Nardoni fez linda homenagem a sua filha. Bebê Mamãe|Do R7 18/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 18/04/2025 - 14h26 ) twitter

Mãe de Isabella Nardoni fez homenagem para ela

A mãe da menina Isabella Nardoni, Ana Carolina Oliveira, comoveu ao fazer um desabafo e exibir fotos inéditas no dia que sua filha completaria 23 anos. Infelizmente, Isabella partiu com apenas cinco anos de idade, vítima do seu próprio pai, Alexandre Nardoni, e sua madrasta, Anna Carolina Jatobá. Isto aconteceu 17 anos atrás.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e saiba mais sobre essa emocionante homenagem.

