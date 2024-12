Mãe do menino do avião fala pela 1ª vez e dá recado a passageira A mãe do menino que fez birra por assento no avião falou pela primeira vez. Bebê Mamãe|Do R7 06/12/2024 - 15h09 (Atualizado em 06/12/2024 - 15h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mãe do menino que fez birra no avião deu sua versão sobre o que houve

A mãe do menino que teve uma crise de birra em um voo que ia de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro porque queria sentar no assento de outra passageira falou pela primeira vez. A passageira Jeniffer Castro foi filmada, duramente criticada durante a filmagem e o vídeo compartilhado na internet pelo simples fato dela não querer sair do seu próprio assento para a criança sentar.

Para saber mais sobre essa polêmica e a versão da mãe, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Viviane Araújo exibe o filho com sua árvore de Natal e fala de Belo

Luciano Huck e Angélica posam em safari com filhos no Sri Lanka

Jeniffer Castro, mulher do avião, fala pela 1ª vez e diz o que houve