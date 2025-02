Mãe exibe a transformação de menino após 1 ano e impressiona A mãe do menino Miguel mostrou a transformação do seu filho. Bebê Mamãe|Do R7 28/01/2025 - 13h47 (Atualizado em 28/01/2025 - 13h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mãe impressionou com a transformação do seu menino

A mamãe Júlia Pires impressionou ao revelar a transformação do seu menino Miguel, um ano após o seu nascimento. A transformação do bebê já foi vista por mais de cinco milhões de pessoas e todos ficaram surpresos com como o pequeno ficou.

Não perca a chance de ver essa incrível transformação! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Vanessa Giácomo celebra 10 anos da sua caçula na neve

Filha de Tiago Leifert posa com a mãe em festa na cobertura

Mãe de Isabella Nardoni recria abraço com a filha e emociona