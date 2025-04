Mãe fala pela 1ª vez após ter a filha levada dos seus braços Mãe que teve a filha levada de seus braços falou pela primeira vez. Bebê Mamãe|Do R7 13/04/2025 - 13h25 (Atualizado em 13/04/2025 - 13h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mãe de recém-nascida que foi levada desabafou

A mãe da recém-nascida Ana Beatriz, de apenas 15 dias, desabafou pela primeira vez. A bebê foi tirada à força dos braços de Eduarda Silva de Oliveira. Eduarda estava no ponto de ônibus com a sua recém-nascida na cidade de Novo Lino, interior do Alagoas, quando tudo aconteceu. E agora ela desabafou.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para ler a matéria completa e entender todos os detalhes dessa história comovente.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Meghan Markle exibe a filha com presente que Harry deu a ela

Thales revela rostos dos filhos com Paulo Gustavo e desabafa

Ivete Sangalo conhece a bebê de Iza e revela o fofo encontro