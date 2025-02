Mãe revela foto de quem acha que levou Edson Davi e conversa Mãe de Edson Davi revelou conversa com mulher que acredita que levou seu filho. Bebê Mamãe|Do R7 06/02/2025 - 13h47 (Atualizado em 06/02/2025 - 13h47 ) twitter

Mãe de Edson Davi revelou que conversou com possível envolvida no desaparecimento dele

A mãe do menino Edson Davi, Marize Araújo, revelou que conversou com a mulher que ela acredita que levou o seu filho. Marize ainda revelou que teve acesso a uma foto desta mulher e que ela foi reconhecida como a pessoa que conversou com o menino antes dele desaparecer.

Para saber mais sobre essa história intrigante e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

