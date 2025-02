Mãe revela o que houve com Davi após investigação privada Mãe de Edson Davi mostrou o filho na aula de futebol e falou o que acha que aconteceu com ele. Bebê Mamãe|Do R7 27/01/2025 - 14h07 (Atualizado em 27/01/2025 - 14h07 ) twitter

Veja o desabafo da mãe do menino Edson Davi

A mãe do menino Edson Davi, Marize Araújo, desabafou sobre o que acredita que aconteceu com o seu filho após ter contratado uma equipe de investigação privada para analisar o caso. O menino desapareceu há um ano em plena praia da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa história comovente!

