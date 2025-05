Mãe revela que seu bebê resgatado no RS partiu e fala causa Bebê que foi resgatado no Rio Grande do Sul partiu após um ano e sua mãe desabafou. Bebê Mamãe|Do R7 08/05/2025 - 00h06 (Atualizado em 08/05/2025 - 00h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bebê que foi resgatado no Rio Grande do Sul partiu Bebê Mamãe

O bebê Anthony Miguel da Rocha, de um ano e cinco meses, que ficou conhecido por seu emocionante resgate nas enchentes do Rio Grande do Sul do ano passado, acaba de partir. A mãe do menino, Natasha Becker falou sobre qual foi a causa e desabafou.

Para saber mais sobre essa história comovente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filhas de Fabiano Menotti posam com a mãe em viagem a Gramado

Esposa de Joaquim Lopes posa na praia grávida de gêmeas

Tatá Werneck posa com sua bebê e Rafael Vitti se declara