Maíra Cardi responde Arthur Aguiar e revela dívidas dele Após as falas de Arthur Aguiar ganharem a internet, a empresária e coach Maíra Cardi usou suas redes sociais para se manifestar sobre...

Maíra Cardi rebate falas de Arthur Aguiar sobre a filha

Após as falas de Arthur Aguiar ganharem a internet, a empresária e coach Maíra Cardi usou suas redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido com a filha. Os famosos se separaram de forma definitiva em 2022. Antes, porém, foram pais de uma garotinha. Sophia está com cinco anos de idade.

