Mano Walter e Débora posam com filhos em parque nos EUA Mano Walter encanta ao posar com sua esposa e filhos em parque nos EUA. Bebê Mamãe|Do R7 14/03/2025 - 23h44 (Atualizado em 14/03/2025 - 23h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mano Walter encanta ao surgir com seus filhos e esposa em paqrque aos EUA

O cantor Mano Walter e sua esposa, a influenciadora Débora Silva, estão curtindo dias de descanso junto aso filhos nos EUA. A família do cantor está passando as férias em Orlando, na Flórida. Os dois são papais orgulhosos de um menino e uma menina. O primogênito se chama José e está com quatro anos. Já a mais nova entre os irmãos é Maria Clara. A garotinha completou dois anos de vida em janeiro passado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa viagem incrível!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filha de Leandro mostra o primogênito no 1º dia de aula

Fernanda Lima mostra seus filhos gêmeos com Pedro Scooby

Grávidas, Brunna Gonçalves e Lud exibem sua casa nos EUA