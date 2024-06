Mano Walter e sua família no São João: veja a foto!

Bebê Mamãe |Do R7

A família do cantor Mano Walter surgiu em um evento pra lá de especial. O famoso é casado com a modelo e influenciadora Débora Silva...

Débora Silva e Mano Walter posam com filhos no São João

A família do cantor Mano Walter surgiu em um evento pra lá de especial. O famoso é casado com a modelo e influenciadora Débora Silva. Juntos desde 2018, os dois são pais de um menino e uma menina. José é o primogênito da dupla e está com três anos de idade. Enquanto Maria Clara é a caçulinha e tem um ano e cinco meses.

