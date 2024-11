Mano Walter mostra os filhos cuidando dos animais na sua fazenda Mano Walter mostra os filhos cuidando dos animais na sua fazenda Bebê Mamãe|Do R7 27/11/2024 - 20h48 (Atualizado em 27/11/2024 - 20h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mano Walter e filhos na fazenda

O cantor Mano Walter e sua esposa, a modelo Débora Silva, mostraram os filhos em um ambiente muito querido pela família. O artista está há cinco anos casado com a modelo. Eles oficializaram a união em uma cerimônia no civil em 2019. No início deste mês, Débora e Mano realizaram uma belíssima cerimônia religiosa para marcar a união. “Que momento abençoado em nossas vidas! Gratidão ao nosso Deus, nossa família e amigos”, declarou o cantor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Sasha revela seu apartamento luxuoso em SP e impressiona

Filha de Leandro mostra detalhes do quartinho da bebê pela 1ª vez

Grazi Massafera mostra a filha dormindo na rede, no Jalapão