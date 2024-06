Mara Maravilha compartilha momento especial com seu filho

Bebê Mamãe |Do R7

A apresentadora Mara Maravilha e seu filho, Miguel Benjamim, de cinco anos, surgiram em um momento muito especial juntos. O garotinho...

Mara Maravilha mostra seu filho

A apresentadora Mara Maravilha e seu filho, Miguel Benjamim, de cinco anos, surgiram em um momento muito especial juntos. O garotinho é, por enquanto, o único herdeiro da união da artista com o também apresentador Gabriel Torres. Desde o fim do processo de adoção, em 2020, Mara e Gabriel preservaram o rosto do filho, evitando expor o menino.

