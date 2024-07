‌



Mara Maravilha encanta ao exibir seu filho brincando

A apresentadora Mara Maravilha revelou seu filho brincando com uma coleção de brinquedos. A artista é mamãe orgulhosa de Miguel Benjamim, de cinco anos. O menino é fruto do relacionamento da famosa com o apresentador Gabriel Torres. Por muito tempo, o casal optou em não mostrar o rosto do filho. Acontece que, no início, por questões burocráticas do processo de adoção, eles não podiam expor a criança. Com a conclusão do processo e, finalmente, pais, Mara e Gabriel optaram em preservar a imagem de Miguel, por um tempo.

