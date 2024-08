Marcus Buaiz e os Filhos: Momentos de Alegria e Reflexão Reprodução Instagram O empresário Marcus Buaiz surgiu sorridente ao lado de seus dois filhos, fruto do seu antigo casamento com a... Bebê Mamãe|Do R7 28/08/2024 - 16h01 (Atualizado em 28/08/2024 - 16h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ex de Wanessa Camargo posa com os filhos e Isis desabafa

O empresário Marcus Buaiz surgiu sorridente ao lado de seus dois filhos, fruto do seu antigo casamento com a cantora Wanessa Camargo. Eles foram casados por mais de uma década e anunciaram o fim do relacionamento em 2022. Da união, eles se tornaram pais de dois meninos, o primogênito se chama José Marcus e está com 12 anos. O caçula, chamado João Francisco, tem 10 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Ex de Wanessa Camargo posa com os filhos e Isis desabafa

• Desconhecido joga café de propósito em bebê e mãe desabafa

• Bruna Biancardi revela quarto dos sonhos de Mavie na Arábia